Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K-E27 (груша, 7 Вт, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K-E27 характеризуется низким тепловыделением, что обеспечивает безопасность при повседневном использовании. Максимальная потребляемая мощность составляет 7 Вт, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Лампа относится к естественному белому спектру, безвредному для зрения. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное распределение светового потока. Модель подключается к стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Высококачественные материалы, используемые при изготовлении устройства, не подвержены механическим повреждениям. Лампа имеет продолжительный срок службы и сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени.