Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K-E27 (груша, 7 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012795
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K-E27 (груша, 7 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K-E27 характеризуется низким тепловыделением, что обеспечивает безопасность при повседневном использовании. Максимальная потребляемая мощность составляет 7 Вт, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Лампа относится к естественному белому спектру, безвредному для зрения. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное распределение светового потока. Модель подключается к стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Высококачественные материалы, используемые при изготовлении устройства, не подвержены механическим повреждениям. Лампа имеет продолжительный срок службы и сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена