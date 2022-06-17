Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012797
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 предназначена для использования на даче, в городской квартире, гостинице и других помещениях. Колба устойчива к значительным механическим нагрузкам и повреждениям, так как при изготовлении применялись высококачественные, прочные и долговечные материалы. Благодаря стандартному цоколю модель оптимальна для большинства люстр, бра, ночников, торшеров и других источников освещения. Лампа работает от стандартной электрической сети. Максимальная потребляемая мощность во время функционирования модели составляет 9 Вт. Благодаря этому можно снизить затраты на оплату коммунальных счетов.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена