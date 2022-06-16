Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 предназначена для использования в помещениях жилого, коммерческого и общественного назначения. Для комфортного применения устройство имеет компактный размер и небольшой вес. Модель оптимальна для бра, ночника, люстры и торшера. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное и мягкое распределение света. Мерцание отсутствует даже при колебаниях напряжения в электросети, что обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на органы зрения. Корпус из прочных материалов устойчив к появлению сколов и трещин. Благодаря высококачественным светодиодам модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение 30000 ч.