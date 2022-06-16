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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
140 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012799
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012799
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 предназначена для использования в помещениях жилого, коммерческого и общественного назначения. Для комфортного применения устройство имеет компактный размер и небольшой вес. Модель оптимальна для бра, ночника, люстры и торшера. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное и мягкое распределение света. Мерцание отсутствует даже при колебаниях напряжения в электросети, что обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на органы зрения. Корпус из прочных материалов устойчив к появлению сколов и трещин. Благодаря высококачественным светодиодам модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение 30000 ч.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена