Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012799
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 (груша, 20 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27 предназначена для использования в помещениях жилого, коммерческого и общественного назначения. Для комфортного применения устройство имеет компактный размер и небольшой вес. Модель оптимальна для бра, ночника, люстры и торшера. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает равномерное и мягкое распределение света. Мерцание отсутствует даже при колебаниях напряжения в электросети, что обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на органы зрения. Корпус из прочных материалов устойчив к появлению сколов и трещин. Благодаря высококачественным светодиодам модель сохраняет эксплуатационные свойства в течение 30000 ч.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена