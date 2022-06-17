Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-4K-E14 (свеча, 5 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012801
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-4K-E14 (свеча, 5 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012801
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-4K-E14 относится к естественному белому спектру, благодаря этому оптимальна для использования в спальнях, гостиных, коридорах и других помещениях. Необходимое напряжение для стабильной работы устройства составляет 220 В. Модель оснащена стандартным цоколем типа Е14, за счет чего совместима с разными торшерами, люстрами, бра и ночниками. Лампа позволяет экономить энергоресурс, так как имеет низкую потребляемую мощность. Благодаря заявленному сроку службы 30000 ч устройство не нуждается в частой замене. За равномерное и мягкое распределение светового потока отвечает матовое покрытие колбы. Компактный размер обеспечивает удобный монтаж модели.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена