Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E14 (свеча, 6 Вт, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2,7K-E14 имеет компактный размер, что обеспечивает комфорт во время установки. Благодаря универсальному цоколю модель оптимальна для большинства торшеров, люстр, бра и ночников. Устройство сохраняет эксплуатационные свойства даже при интенсивном использовании. При изготовлении лампы применяются долговечные и высококачественные материалы. За счет этого модель устойчива к появлению трещин, сколов, царапин и потертостей. Отсутствие мерцания во время работы снижает нагрузку на зрение. Модель относится к теплому белому спектру, поэтому оптимальна для освещения жилых и общественных помещений.