Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E27 (свеча, 6 Вт, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2,7K-E27 имеет колбу из прочных и высококачественных материалов. Благодаря этому устройство устойчиво к механическим повреждениям, а также не подвержено внешнему воздействию, износу и деформации. Модель характеризуется продолжительным сроком службы, который равен 30000 ч. За комфортные условия во время монтажа отвечают компактный размер и небольшой вес лампы. Стандартный цоколь Е27 совместим с разными торшерами, люстрами и бра. Рабочее напряжение устройства составляет 220 В. Модель обеспечивает стабильное освещение без мерцания даже при колебаниях напряжения в электрической сети. Экономить на оплате коммунальных услуг можно благодаря низкой потребляемой мощности.