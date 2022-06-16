Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E27 (свеча, 6 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012803
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E27 (свеча, 6 Вт, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2,7K-E27 имеет колбу из прочных и высококачественных материалов. Благодаря этому устройство устойчиво к механическим повреждениям, а также не подвержено внешнему воздействию, износу и деформации. Модель характеризуется продолжительным сроком службы, который равен 30000 ч. За комфортные условия во время монтажа отвечают компактный размер и небольшой вес лампы. Стандартный цоколь Е27 совместим с разными торшерами, люстрами и бра. Рабочее напряжение устройства составляет 220 В. Модель обеспечивает стабильное освещение без мерцания даже при колебаниях напряжения в электрической сети. Экономить на оплате коммунальных услуг можно благодаря низкой потребляемой мощности.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена