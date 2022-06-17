Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14 устойчива к внешнему воздействию, износу и механическим повреждениям, так как изготовлена из долговечных и высококачественных материалов. Во время функционирования лампы отсутствует мерцание, что обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на зрение. Устройство работает от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря колбе с матовым покрытием световой поток рассеивается равномерно. Лампа используется в общественных, жилых и коммерческих помещениях. Заявленный срок службы составляет 30000 ч. Модель характеризуется низким потреблением электричества, благодаря чему можно экономить на оплате коммунальных услуг.