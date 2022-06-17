Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012804
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14 устойчива к внешнему воздействию, износу и механическим повреждениям, так как изготовлена из долговечных и высококачественных материалов. Во время функционирования лампы отсутствует мерцание, что обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на зрение. Устройство работает от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря колбе с матовым покрытием световой поток рассеивается равномерно. Лампа используется в общественных, жилых и коммерческих помещениях. Заявленный срок службы составляет 30000 ч. Модель характеризуется низким потреблением электричества, благодаря чему можно экономить на оплате коммунальных услуг.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена