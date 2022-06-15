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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
70 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012805
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • \Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 функционирует от стандартной электрической сети. Устройство сохраняет потребительские свойства на протяжении 30000 ч. Эквивалентная мощность модели составляет 50 Вт, а потребляемая — 6 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает рассеянное и мягкое освещение. Лампа совместима с большинством люстр, торшеров и ночников, так как оснащена цоколем типа Е27. При изготовлении корпуса применяются прочные и долговечные материалы. Благодаря этому устройство не подвержено образованию трещин и сколов, а также устойчиво к внешнему воздействию.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена