Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

\Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 функционирует от стандартной электрической сети. Устройство сохраняет потребительские свойства на протяжении 30000 ч. Эквивалентная мощность модели составляет 50 Вт, а потребляемая — 6 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает рассеянное и мягкое освещение. Лампа совместима с большинством люстр, торшеров и ночников, так как оснащена цоколем типа Е27. При изготовлении корпуса применяются прочные и долговечные материалы. Благодаря этому устройство не подвержено образованию трещин и сколов, а также устойчиво к внешнему воздействию.