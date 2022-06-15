Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012805
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 (свеча, 6 Вт, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- \Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27 функционирует от стандартной электрической сети. Устройство сохраняет потребительские свойства на протяжении 30000 ч. Эквивалентная мощность модели составляет 50 Вт, а потребляемая — 6 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Колба имеет матовое покрытие, что обеспечивает рассеянное и мягкое освещение. Лампа совместима с большинством люстр, торшеров и ночников, так как оснащена цоколем типа Е27. При изготовлении корпуса применяются прочные и долговечные материалы. Благодаря этому устройство не подвержено образованию трещин и сколов, а также устойчиво к внешнему воздействию.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена