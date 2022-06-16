Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-2.7K-E14 (свеча, 7 Вт, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-2,7K-E14 функционирует от электрической сети с напряжением 220 В. Низкая потребляемая мощность позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Модель оснащена металлическим цоколем стандарта Е14, который совместим с большинством торшеров, бра, люстр и ночников. Во время работы отсутствует инфракрасное или ультрафиолетовое излучение, что обеспечивает безопасность при повседневном применении. Матовое покрытие колбы обеспечивает равномерное распределение света. За счет цветовой температуры 2700 К лампа относится к теплому белому спектру и оптимальна как для жилых, так и для общественных помещений.