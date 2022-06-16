Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-2.7K-E14 (свеча, 7 Вт, теплый свет, Е14)
Арт. О00000012806
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-2.7K-E14 (свеча, 7 Вт, теплый свет, Е14)
Арт. О00000012806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-2,7K-E14 функционирует от электрической сети с напряжением 220 В. Низкая потребляемая мощность позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Модель оснащена металлическим цоколем стандарта Е14, который совместим с большинством торшеров, бра, люстр и ночников. Во время работы отсутствует инфракрасное или ультрафиолетовое излучение, что обеспечивает безопасность при повседневном применении. Матовое покрытие колбы обеспечивает равномерное распределение света. За счет цветовой температуры 2700 К лампа относится к теплому белому спектру и оптимальна как для жилых, так и для общественных помещений.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена