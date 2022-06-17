Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 оптимальна для люстры, торшера, бра и ночника с патроном типа Е14. Комфортные условия во время использования обусловлены небольшим весом и компактным размером изделия. Устройство характеризуется низкой потребляемой мощностью, которая составляет 7 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Высококачественные материалы, используемые во время изготовления, защищают лампу от образования трещин, сколов, потертостей, царапин и других механических повреждений. За счет этого устройство сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении нескольких лет. Модель работает от стандартной электросети.