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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
5.0
2
75 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
    Арт. О00000012807
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012807
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 оптимальна для люстры, торшера, бра и ночника с патроном типа Е14. Комфортные условия во время использования обусловлены небольшим весом и компактным размером изделия. Устройство характеризуется низкой потребляемой мощностью, которая составляет 7 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Высококачественные материалы, используемые во время изготовления, защищают лампу от образования трещин, сколов, потертостей, царапин и других механических повреждений. За счет этого устройство сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении нескольких лет. Модель работает от стандартной электросети. 

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена