Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012807
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 (свеча, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14 оптимальна для люстры, торшера, бра и ночника с патроном типа Е14. Комфортные условия во время использования обусловлены небольшим весом и компактным размером изделия. Устройство характеризуется низкой потребляемой мощностью, которая составляет 7 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Высококачественные материалы, используемые во время изготовления, защищают лампу от образования трещин, сколов, потертостей, царапин и других механических повреждений. За счет этого устройство сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении нескольких лет. Модель работает от стандартной электросети.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена