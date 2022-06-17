Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 имеет цветовую температуру, равную 4000 К, поэтому относится к естественному белому спектру. Модель используется в ресторанах, кафе, отелях, гостиницах и жилых комнатах. Во время работы отсутствует мерцание даже при колебаниях напряжения в электросети. Благодаря этому снижается нагрузка на зрение, что обеспечивает безопасность при длительном включении. За удобную установку отвечают компактный размер и небольшой вес лампы. Колба устройства устойчива к повреждениям и деформации, так как при изготовлении применяются высококачественные и долговечные материалы. Модель имеет длительный срок службы и сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении нескольких лет.