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Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
5.0
2
90 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
    Арт. О00000012809
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
    Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 (шар, 7 Вт, нейтральный свет, Е14)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012809
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14 имеет цветовую температуру, равную 4000 К, поэтому относится к естественному белому спектру. Модель используется в ресторанах, кафе, отелях, гостиницах и жилых комнатах. Во время работы отсутствует мерцание даже при колебаниях напряжения в электросети. Благодаря этому снижается нагрузка на зрение, что обеспечивает безопасность при длительном включении. За удобную установку отвечают компактный размер и небольшой вес лампы. Колба устройства устойчива к повреждениям и деформации, так как при изготовлении применяются высококачественные и долговечные материалы. Модель имеет длительный срок службы и сохраняет эксплуатационные свойства на протяжении нескольких лет.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать на горячую
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена