Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-3K-E27 (11 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012812
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-3K-E27 (11 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012812
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-3K-E27 рассчитана на применение в помещениях административного, жилого, производственного или общественного назначения. Материалом, из которого изготовлена модель, является высокопрочный пластик. Изделие характеризуется износостойкостью и не подвержено деформации и внешнему воздействию, поэтому сохраняет первоначальные свойства и имеет продолжительный эксплуатационный период. Комфортные условия при установке даже в труднодоступных местах создает компактный размер лампы. Благодаря цоколю Е27 модель предназначена для торшеров, люстр, бра и светильников. Изделие относится к теплому белому спектру, так как имеет цветовую температуру 3000 К.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена