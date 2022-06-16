Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-3K-E27 (11 Вт, груша, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-3K-E27 рассчитана на применение в помещениях административного, жилого, производственного или общественного назначения. Материалом, из которого изготовлена модель, является высокопрочный пластик. Изделие характеризуется износостойкостью и не подвержено деформации и внешнему воздействию, поэтому сохраняет первоначальные свойства и имеет продолжительный эксплуатационный период. Комфортные условия при установке даже в труднодоступных местах создает компактный размер лампы. Благодаря цоколю Е27 модель предназначена для торшеров, люстр, бра и светильников. Изделие относится к теплому белому спектру, так как имеет цветовую температуру 3000 К.