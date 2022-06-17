Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-4K-E27 (11 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-11W-230-4K-E27 предназначена для торшера, люстры, бра. Модель оптимальна для использования в помещениях жилых или коммерческих зданий. Изделие изготовлено из качественных материалов, поэтому характеризуется длительным периодом применения. Лампа не подвержена деформации и механическим повреждениям и сохраняет первоначальные свойства в течение продолжительного времени. Модель излучает естественный белый свет благодаря цветовой температуре 4000 К. Максимальная потребляемая мощность изделия составляет 11 Вт, что позволяет снизить расходы на оплату коммунальных платежей. Лампа рассчитана на функционирование в течение 35000 ч