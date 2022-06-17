Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-3K-E27 (13 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012814
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-3K-E27 (13 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-3K-E27 вкручивается в люстры. бра или торшеры, так как имеет цоколь Е27. Компактный размер и малый вес модели создают удобство при монтаже даже в труднодоступных местах. Изделие оптимально для применения в помещениях школы, детского сада, квартиры, загородного дома, ресторана, отеля, офиса или салона красоты. Лампа произведена из качественных, прочных материалов, поэтому имеет продолжительный период эксплуатации. Модель предназначена для непрерывной работы в течение 35000 ч. Изделие имеет матовую колбу, которая обеспечивает мягкое и равномерное рассеивание света. Экономить энергоресурс позволяет максимальная потребляемая мощность лампы 13 Вт.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена