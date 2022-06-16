Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012815
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- ветодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 изготовлена из качественного материала и устойчива к износу, внешнему воздействию и образованию сколов и трещин. За счет этого модель сохраняет эксплуатационные свойства и характеризуется продолжительным сроком службы. Удобство при установке в условиях ограниченного пространства создают компактный размер и малый вес изделия. Лампа предназначена для использования в торшерах, бра или люстрах в салоне красоты, школе, детском саду, помещениях общественного питания, гостинице, квартире или загородном доме. За равномерное излучение света отвечает матовый рассеиватель модели.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена