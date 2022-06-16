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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
101 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012815
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 (13 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

      101 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012815
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      101 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ветодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-13W-230-4K-E27 изготовлена из качественного материала и устойчива к износу, внешнему воздействию и образованию сколов и трещин. За счет этого модель сохраняет эксплуатационные свойства и характеризуется продолжительным сроком службы. Удобство при установке в условиях ограниченного пространства создают компактный размер и малый вес изделия. Лампа предназначена для использования в торшерах, бра или люстрах в салоне красоты, школе, детском саду, помещениях общественного питания, гостинице, квартире или загородном доме. За равномерное излучение света отвечает матовый рассеиватель модели.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена