Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-3K-E27 (7 Вт, груша, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-3K-E27 относится к теплому белому спектру, поэтому оптимальна для применения в помещениях квартиры, загородного дома, школы, ресторана, салона красоты или дачи. Модель изготовлена из качественного пластика, поэтому устойчива к деформации и внешнему воздействию. Изделие сохраняет эксплуатационные свойства даже при применении в течение многих лет. Лампа имеет компактный размер и легкий вес, что обеспечивает удобство при монтаже. Благодаря цоколю Е27 модель оптимальна для торшера, бра или люстры. За мягкое рассеивание света отвечает матовое покрытие колбы изделия. Срок службы лампы составляет 35000 ч.