Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A80-20W-230-4K-E27 (20 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A80-20W-230-4K-E27 характеризуется легкостью и компактностью, что создает комфорт при монтаже в условиях ограниченного пространства. Модель рассчитана на длительный срок службы, так как изготовлена из высококачественного, ударопрочного пластика. Во время работы изделие не нагревается, поэтому обеспечивается дополнительное удобство при вкручивании. Лампа оптимальна для светильников, торшеров, бра или люстр. Модель относится к естественному белому спектру благодаря цветовой температуре 4000 К. Изделие функционирует с максимальной потребляемой мощностью 20 Вт. За счет этого обеспечивается экономия при оплате коммунальных платежей.