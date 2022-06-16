Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 предназначена для использования в люстрах, торшерах, бра в квартире, загородном доме, магазине, салоне красоты, ресторане, гостинице, детском саду или школе. Модель не нагревается в процессе применения, что создает удобство при вкручивании. Изделие имеет малый вес и компактный размер. Благодаря этому создаются комфортные условия при монтаже и хранении. Лампа оснащена специальными диодами, которые обеспечивают стабильную работу даже в случае перепадов напряжения. Модель оснащена матовой колбой, которая обеспечивает мягкое рассеивание света. Изделие функционирует с мощностью 5 Вт, что позволяет экономить электрическую энергию.