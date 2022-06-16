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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)
5.0
2
74 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)
    Арт. О00000012824
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)

      74 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012824
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      74 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 предназначена для использования в люстрах, торшерах, бра в квартире, загородном доме, магазине, салоне красоты, ресторане, гостинице, детском саду или школе. Модель не нагревается в процессе применения, что создает удобство при вкручивании. Изделие имеет малый вес и компактный размер. Благодаря этому создаются комфортные условия при монтаже и хранении. Лампа оснащена специальными диодами, которые обеспечивают стабильную работу даже в случае перепадов напряжения. Модель оснащена матовой колбой, которая обеспечивает мягкое рассеивание света. Изделие функционирует с мощностью 5 Вт, что позволяет экономить электрическую энергию.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена