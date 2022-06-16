Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 (5 Вт, свеча, теплый свет, Е14)
Арт. О00000012824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-3K-E14 предназначена для использования в люстрах, торшерах, бра в квартире, загородном доме, магазине, салоне красоты, ресторане, гостинице, детском саду или школе. Модель не нагревается в процессе применения, что создает удобство при вкручивании. Изделие имеет малый вес и компактный размер. Благодаря этому создаются комфортные условия при монтаже и хранении. Лампа оснащена специальными диодами, которые обеспечивают стабильную работу даже в случае перепадов напряжения. Модель оснащена матовой колбой, которая обеспечивает мягкое рассеивание света. Изделие функционирует с мощностью 5 Вт, что позволяет экономить электрическую энергию.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена