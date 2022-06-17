Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E14 (6 Вт, свеча, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E14 имеет продолжительный срок службы, так как произведена из высококачественных материалов. Модель устойчива к деформации, внешнему воздействию и износу. За счет этого сохраняются первоначальные свойства и потребительские качества изделия, в том числе при регулярной эксплуатации. За равномерное распределение света в помещении отвечает колба с матовым покрытием лампы. Благодаря компактному размеру модели создается удобство при монтаже даже в труднодоступных местах. Изделие можно вкручивать в люстры, торшеры, бра. Лампа функционирует с максимальной потребляемой мощностью 6 Вт, что обеспечивает экономию электричества.