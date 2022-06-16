Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E27 (6 Вт, свеча, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E27 характеризуется компактным размером и легкостью, что обеспечивает комфортные условия при установке. Модель функционирует с максимальной потребляемой мощностью 6 Вт. Благодаря этому можно экономить на оплате счетов за электричество. Изделие имеет прочную колбу из качественных материалов и устойчиво к появлению таких механических повреждений, как сколы, царапины, трещины и потертости. Лампа сохраняет первоначальные свойства и имеет продолжительный период применения. Модель имеет матовое покрытие, которое обеспечивает мягкое рассеивание света в помещении зданий общественного, административного или жилого назначения.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена