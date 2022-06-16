Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E14 (6 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012828
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E14 (6 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
Арт. О00000012828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E14 изготовлена из качественных материалов и устойчива к механическим повреждениям и деформации. Даже в процессе регулярной эксплуатации сохраняются первоначальные свойства модели, а также обеспечивается продолжительный срок службы. Изделие имеет малый вес и небольшой размер, поэтому создается удобство при установке и использовании. Лампу можно использовать в торшерах, бра или люстрах загородного дома, ресторана, кафе, отеля, школы, детского сада, квартиры или дачи. Экономить средства на оплату коммунальных платежей позволяет максимальная потребляемая мощность модели, которая составляет 6 Вт.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена