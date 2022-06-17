Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 (7 Вт, свеча, теплый свет, Е14)
Арт. О00000012830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 предназначена для применения в загородном доме, квартире, гостинице, ресторане, кафе, школе, офисе или на даче. За счет компактного размера и малого веса модели обеспечивается удобство при установке даже в местах с ограниченным пространством. Изделие работает с максимальной потребляемой мощностью 7 Вт. Благодаря этому пользователь может снизить затраты на оплату коммунальных платежей. Цветовая температура составляет 3000 К, поэтому лампа относится к теплому белому спектру. За счет цоколя Е14 модель можно использовать в различных торшерах, лампах или бра. Матовое покрытие колбы изделия обеспечивает мягкое рассеивание света.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена