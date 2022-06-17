Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 (7 Вт, свеча, теплый свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 предназначена для применения в загородном доме, квартире, гостинице, ресторане, кафе, школе, офисе или на даче. За счет компактного размера и малого веса модели обеспечивается удобство при установке даже в местах с ограниченным пространством. Изделие работает с максимальной потребляемой мощностью 7 Вт. Благодаря этому пользователь может снизить затраты на оплату коммунальных платежей. Цветовая температура составляет 3000 К, поэтому лампа относится к теплому белому спектру. За счет цоколя Е14 модель можно использовать в различных торшерах, лампах или бра. Матовое покрытие колбы изделия обеспечивает мягкое рассеивание света.