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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)
5.0
2
80 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)
    Арт. О00000012833
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012833
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 имеет цветовую температуру 4000 К, поэтому относится к теплому белому спектру. Модель оптимальна для бра, торшера или люстры за счет цоколя Е14. С помощью изделия освещаются помещения в офисе, загородном доме, квартире, детском саду, больнице или салоне красоты. Лампа произведена из прочных материалов высокого качества и имеет продолжительный срок эксплуатации. Даже в процессе регулярного использования сохраняются первоначальные свойства, так как модель характеризуется износостойкими свойствами и не подвержена деформации. Экономить электрическую энергию позволяет потребляемая мощность изделия 7 Вт.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена