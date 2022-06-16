Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 имеет цветовую температуру 4000 К, поэтому относится к теплому белому спектру. Модель оптимальна для бра, торшера или люстры за счет цоколя Е14. С помощью изделия освещаются помещения в офисе, загородном доме, квартире, детском саду, больнице или салоне красоты. Лампа произведена из прочных материалов высокого качества и имеет продолжительный срок эксплуатации. Даже в процессе регулярного использования сохраняются первоначальные свойства, так как модель характеризуется износостойкими свойствами и не подвержена деформации. Экономить электрическую энергию позволяет потребляемая мощность изделия 7 Вт.



Преимущества

