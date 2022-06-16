Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)
Арт. О00000012833
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 (7 В, шар, нейтральный свет, E14)
Арт. О00000012833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-4K-E14 имеет цветовую температуру 4000 К, поэтому относится к теплому белому спектру. Модель оптимальна для бра, торшера или люстры за счет цоколя Е14. С помощью изделия освещаются помещения в офисе, загородном доме, квартире, детском саду, больнице или салоне красоты. Лампа произведена из прочных материалов высокого качества и имеет продолжительный срок эксплуатации. Даже в процессе регулярного использования сохраняются первоначальные свойства, так как модель характеризуется износостойкими свойствами и не подвержена деформации. Экономить электрическую энергию позволяет потребляемая мощность изделия 7 Вт.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена