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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, нейтральный свет, GU5.3)
5.0
2
78 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, нейтральный свет, GU5.3)
    Арт. О00000012835
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, нейтральный свет, GU5.3)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, нейтральный свет, GU5.3)

      78 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      78 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 имеет малый вес и небольшой размер, что обеспечивает комфорт при установке и применении. Модель изготовлена из прочных материалов высокого качества. Изделие устойчиво к износу, образованию потертостей, сколов и других механических повреждений. За счет этого сохраняются эксплуатационные свойства лампы, а также обеспечивается длительный срок службы. С помощью модели можно освещать помещения зданий административного, общественного, жилого или производственного назначения. Изделие предназначено для подвесных или натяжных потолков. Лампа имеет цветовую температуру 4000 К и относится к естественному белому спектру.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена