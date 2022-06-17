Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 (7 Вт, рефлекторная, нейтральный свет, GU5.3)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3 имеет малый вес и небольшой размер, что обеспечивает комфорт при установке и применении. Модель изготовлена из прочных материалов высокого качества. Изделие устойчиво к износу, образованию потертостей, сколов и других механических повреждений. За счет этого сохраняются эксплуатационные свойства лампы, а также обеспечивается длительный срок службы. С помощью модели можно освещать помещения зданий административного, общественного, жилого или производственного назначения. Изделие предназначено для подвесных или натяжных потолков. Лампа имеет цветовую температуру 4000 К и относится к естественному белому спектру.