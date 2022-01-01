Металлопластиковая труба LTM Laser 32x3 мм, бесшовная, бухта 50 м

Преимущества

Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы

Внутренний и внешний слои состоят из пластика, слой из алюминия обеспечивает механическую прочность

Алюминиевый слой предотвращает проникновение кислорода в систему и помогает избежать коррозии и повреждения оборудования. Помимо этого, алюминий служит для уменьшения температурного линейного расширения внутреннего и внешнего слоев. Таким образом, мы получаем металлопластиковую трубу с меньшим коэффициентом линейного расширения, чем неармированная полиэтиленовая труба, что является преимуществом

Труба металлопластиковая поставляется в бухтах, что очень удобно при монтаже – достаточно отрезать трубу необходимой длины и провести несложный монтаж при помощи фитингов. При этом нет обрезков – вся труба идет в дело

Бесшовная металлопластиковая труба LTM LASER 001303 изготавливается из двух различных материалов и тем самым объединяет в себе достоинства как трубы из пластмассы, так и металлической трубы. Важнейшим элементом металлопластиковых труб LTM является многослойная структура со средним алюминиевым слоем. Алюминий и пластик соединяются друг с другом качественным связующим слоем, который не позволяет трубе расслаиваться. Данную трубу можно использовать не только для обвязки систем радиаторного централизованного и подпольного отопления, но и в системах холодного и горячего водоснабжения.