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Металлопластиковая труба LTM Laser 32x3 мм, бесшовная, бухта 50 м
5 650 ₽
Металлопластиковые трубы
    Металлопластиковая труба LTM Laser 32x3 мм, бесшовная, бухта 50 м
    Арт. X16950352813
    Металлопластиковая труба LTM Laser 32x3 мм, бесшовная, бухта 50 м

      Металлопластиковая труба LTM Laser 32x3 мм, бесшовная, бухта 50 м

      5 650 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16950352813

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Макс. длина, м
      		50
      Толщина стенки трубы, мм
      		3
      Диаметр, мм
      		32
      Для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
      5 650 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесшовная металлопластиковая труба LTM LASER 001303 изготавливается из двух различных материалов и тем самым объединяет в себе достоинства как трубы из пластмассы, так и металлической трубы. Важнейшим элементом металлопластиковых труб LTM является многослойная структура со средним алюминиевым слоем. Алюминий и пластик соединяются друг с другом качественным связующим слоем, который не позволяет трубе расслаиваться. Данную трубу можно использовать не только для обвязки систем радиаторного централизованного и подпольного отопления, но и в системах холодного и горячего водоснабжения.

        Преимущества

        • Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы
        • Внутренний и внешний слои состоят из пластика, слой из алюминия обеспечивает механическую прочность
        • Алюминиевый слой предотвращает проникновение кислорода в систему и помогает избежать коррозии и повреждения оборудования. Помимо этого, алюминий служит для уменьшения температурного линейного расширения внутреннего и внешнего слоев. Таким образом, мы получаем металлопластиковую трубу с меньшим коэффициентом линейного расширения, чем неармированная полиэтиленовая труба, что является преимуществом
        • Труба металлопластиковая поставляется в бухтах, что очень удобно при монтаже – достаточно отрезать трубу необходимой длины и провести несложный монтаж при помощи фитингов. При этом нет обрезков – вся труба идет в дело