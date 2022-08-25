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Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
    Арт. Х12174
    5.0
    1
    Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
    Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
      Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
      Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4

      Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12174
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		500x160x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Black Decker LZR 4 - прибор, с помощью которого Вы сможете в одиночку произвести быстрое и четкое выравнивание/разметку. Имеет широкую сферу применения: работы на потолке, развешивание картин/фотографий, установка стеллажей, расстановка комнатной мебели, ровное  укладывание керамической плитки и многое другое. Мощность излучения составляет < 1мВт.

        Преимущества

        • Благодаря прорезиненному корпусу инструмент удобно держать и он не будет выскальзывать из рук, чем обеспечивается наибольший комфорт и безопасность в использовании.
        • В комплекте лазерного уровня Black Decker LZR 4 поставляется также удобный, регулируемый по высоте штатив, что позволит Вам работать без помощника и обеспечит наиболее точную настройку лазерного луча.
        • В сложенном виде компактен, удобен в хранении и перевозке.
        • Уровень может работать в 2-х режимах: горизонтальная развертка луча в 120 градусов, горизонтальная развертка лучей 360 градусов.
        • Лазерный луч - сплошной без мерцания, с точностью до 0.06 мм - для получения прекрасных результатов.
        • Благодаря съемной головке и подвесному ремешку Вы сможете с легкость выполнять необходимые работы по потолку.
        • Компактный дизайн и резиновые накладки делают устройство простым и безопасным в работе.