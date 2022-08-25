Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4
Арт. Х12174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|500x160x160
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный уровень Black Decker LZR 4 - прибор, с помощью которого Вы сможете в одиночку произвести быстрое и четкое выравнивание/разметку. Имеет широкую сферу применения: работы на потолке, развешивание картин/фотографий, установка стеллажей, расстановка комнатной мебели, ровное укладывание керамической плитки и многое другое. Мощность излучения составляет < 1мВт.
Преимущества
- Благодаря прорезиненному корпусу инструмент удобно держать и он не будет выскальзывать из рук, чем обеспечивается наибольший комфорт и безопасность в использовании.
- В комплекте лазерного уровня Black Decker LZR 4 поставляется также удобный, регулируемый по высоте штатив, что позволит Вам работать без помощника и обеспечит наиболее точную настройку лазерного луча.
- В сложенном виде компактен, удобен в хранении и перевозке.
- Уровень может работать в 2-х режимах: горизонтальная развертка луча в 120 градусов, горизонтальная развертка лучей 360 градусов.
- Лазерный луч - сплошной без мерцания, с точностью до 0.06 мм - для получения прекрасных результатов.
- Благодаря съемной головке и подвесному ремешку Вы сможете с легкость выполнять необходимые работы по потолку.
- Компактный дизайн и резиновые накладки делают устройство простым и безопасным в работе.