Лазерный уровень BLACK & DECKER LZR4

Преимущества

Благодаря прорезиненному корпусу инструмент удобно держать и он не будет выскальзывать из рук, чем обеспечивается наибольший комфорт и безопасность в использовании.

В комплекте лазерного уровня Black Decker LZR 4 поставляется также удобный, регулируемый по высоте штатив, что позволит Вам работать без помощника и обеспечит наиболее точную настройку лазерного луча.

В сложенном виде компактен, удобен в хранении и перевозке.

Уровень может работать в 2-х режимах: горизонтальная развертка луча в 120 градусов, горизонтальная развертка лучей 360 градусов.

Лазерный луч - сплошной без мерцания, с точностью до 0.06 мм - для получения прекрасных результатов.

Благодаря съемной головке и подвесному ремешку Вы сможете с легкость выполнять необходимые работы по потолку.

Компактный дизайн и резиновые накладки делают устройство простым и безопасным в работе.

Лазерный уровень Black Decker LZR 4 - прибор, с помощью которого Вы сможете в одиночку произвести быстрое и четкое выравнивание/разметку. Имеет широкую сферу применения: работы на потолке, развешивание картин/фотографий, установка стеллажей, расстановка комнатной мебели, ровное укладывание керамической плитки и многое другое. Мощность излучения составляет < 1мВт.