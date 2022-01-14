Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
Арт. Х12198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|280x170x110
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Напряжение питания, В
|9
- Лазерный уровень Black Decker LZR 6 - автоматически выравнивающийся лазер с прямым лучом. С помощью него вы можете в одиночку производить быстрое и четкое выравнивание или разметку. Имеет широкую сферу применения. Напряжение составляет 9 В.
Преимущества
- Лазер выравнивается автоматически и немедленно проецирует совершенно прямой лазерный луч
- Автоматическое выравнивание для точных результатов
- Вертикальная линия может быть перемещена поперек статической горизонтальной линии