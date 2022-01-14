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Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
    Арт. Х12198
    5.0
    1
    Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
    Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
      Лазерный уровень Black+Decker LZR 6
      Лазерный уровень Black+Decker LZR 6

      Лазерный уровень Black+Decker LZR 6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12198
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		280x170x110
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Black Decker LZR 6 - автоматически выравнивающийся лазер с прямым лучом. С помощью него вы можете в одиночку производить быстрое и четкое выравнивание или разметку. Имеет широкую сферу применения. Напряжение составляет 9 В.

        Преимущества

        • Лазер выравнивается автоматически и немедленно проецирует совершенно прямой лазерный луч
        • Автоматическое выравнивание для точных результатов
        • Вертикальная линия может быть перемещена поперек статической горизонтальной линии