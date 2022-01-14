Преимущества

Лазер выравнивается автоматически и немедленно проецирует совершенно прямой лазерный луч

Автоматическое выравнивание для точных результатов

Вертикальная линия может быть перемещена поперек статической горизонтальной линии

Лазерный уровень Black Decker LZR 6 - автоматически выравнивающийся лазер с прямым лучом. С помощью него вы можете в одиночку производить быстрое и четкое выравнивание или разметку. Имеет широкую сферу применения. Напряжение составляет 9 В.