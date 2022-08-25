Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204

Особенности и Преимущества:

Система "Лазерный крест" - одновременное построение вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Нескользящее покрытие корпуса для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки.

На верхней панели инструмента имеется удобная мембранная клавиатура, а также индикаторы режима работы и уровня заряда батарей.

Прибор имеет магнитное универсальное крепление, при помощи которого можно закрепить инструмент на стальной поверхности.

Небольшие габариты и малый вес - для удобного пользования.

Высокая точность измерения с погрешностью всего +/- 0.2 мм/м.

Резьба под штативы 1/4" и 5/8" - для использования с различными приспособлениями.

Защита от пыли и брызг IP 64 - для исправной работы на протяжении всего срока службы.

Наличие компенсатора для возможности самовыравнивания в пределах +/- 4 градусов.

Режимы работы: горизонтальная плоскость, вертикальная плоскость, вертикальная и горизонтальная плоскости, все три режима могут быть включены как с самовыравниванием, так и без него.

При невозможности самовыравнивания прибор извещает оператора миганием лазерных лучей и звуковым сигналом.

Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно.

Оснащен импульсной функцией.

Комплектация:

Линейный лазерный нивелир. 4 батареи 1,5 В LR6 (AA). Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C04). Защитный чехол (№ запасной части 1 608 M00 04U). Мишень (№ запасной части 3 601 K63 200).

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-80 P проецирует линии по горизонтали и вертикали. Модель очень проста в использовании благодаря удобной, интуитивно понятной клавиатуре и индикаторам режимов работы и состояния аккумулятора. Для удобства работы на основании прибора имеются магниты для возможности закрепления на металлической поверхности.