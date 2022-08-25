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Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Арт. X30308132
    5.0
    1
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
    Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204

      Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308132
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		159x141x54
      Степень защиты
      		IP 64
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-80 P проецирует линии по горизонтали и вертикали. Модель очень проста в использовании благодаря удобной, интуитивно понятной клавиатуре и индикаторам режимов работы и состояния аккумулятора. Для удобства работы на основании прибора имеются магниты для возможности закрепления на металлической поверхности.

        Особенности и Преимущества:

        • Система "Лазерный крест" - одновременное построение вертикальной и горизонтальной плоскостей.
        • Нескользящее покрытие корпуса для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки.
        • На верхней панели инструмента имеется удобная мембранная клавиатура, а также индикаторы режима работы и уровня заряда батарей.
        • Прибор имеет магнитное универсальное крепление, при помощи которого можно закрепить инструмент на стальной поверхности.
        • Небольшие габариты и малый вес - для удобного пользования.
        • Высокая точность измерения с погрешностью всего +/- 0.2 мм/м.
        • Резьба под штативы 1/4" и 5/8" - для использования с различными приспособлениями.
        • Защита от пыли и брызг IP 64 - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
        • Наличие компенсатора для возможности самовыравнивания в пределах +/- 4 градусов.
        • Режимы работы: горизонтальная плоскость, вертикальная плоскость, вертикальная и горизонтальная плоскости, все три режима могут быть включены как с самовыравниванием, так и без него.
        • При невозможности самовыравнивания прибор извещает оператора миганием лазерных лучей и звуковым сигналом.
        • Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно.
        • Оснащен импульсной функцией.

        Комплектация:

        1. Линейный лазерный нивелир.
        2. 4 батареи 1,5 В LR6 (AA).
        3. Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C04).
        4. Защитный чехол (№ запасной части 1 608 M00 04U).
        5. Мишень (№ запасной части 3 601 K63 200).