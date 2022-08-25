Лазер линейный BOSCH GLL 2-80 P 0.601.063.204
Арт. X30308132
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|159x141x54
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Степень защиты
|IP 64
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-80 P проецирует линии по горизонтали и вертикали. Модель очень проста в использовании благодаря удобной, интуитивно понятной клавиатуре и индикаторам режимов работы и состояния аккумулятора. Для удобства работы на основании прибора имеются магниты для возможности закрепления на металлической поверхности.
Особенности и Преимущества:
- Система "Лазерный крест" - одновременное построение вертикальной и горизонтальной плоскостей.
- Нескользящее покрытие корпуса для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки.
- На верхней панели инструмента имеется удобная мембранная клавиатура, а также индикаторы режима работы и уровня заряда батарей.
- Прибор имеет магнитное универсальное крепление, при помощи которого можно закрепить инструмент на стальной поверхности.
- Небольшие габариты и малый вес - для удобного пользования.
- Высокая точность измерения с погрешностью всего +/- 0.2 мм/м.
- Резьба под штативы 1/4" и 5/8" - для использования с различными приспособлениями.
- Защита от пыли и брызг IP 64 - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
- Наличие компенсатора для возможности самовыравнивания в пределах +/- 4 градусов.
- Режимы работы: горизонтальная плоскость, вертикальная плоскость, вертикальная и горизонтальная плоскости, все три режима могут быть включены как с самовыравниванием, так и без него.
- При невозможности самовыравнивания прибор извещает оператора миганием лазерных лучей и звуковым сигналом.
- Независимость от наличия электросети на объекте, что очень удобно.
- Оснащен импульсной функцией.
Комплектация:
- Линейный лазерный нивелир.
- 4 батареи 1,5 В LR6 (AA).
- Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C04).
- Защитный чехол (№ запасной части 1 608 M00 04U).
- Мишень (№ запасной части 3 601 K63 200).