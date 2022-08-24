Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305

Особенности и Преимущества:

Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.

Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.

Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.

При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.

Хорошо видимый лазерный луч.

Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.

Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.

Высокая точность измерения.

Резьба под штативы: 1/4, 5/8.

Защита от пыли и брызг - IP 54.

Самовыравнивающийся маятник внутри.

Независимость от наличия электросети на объекте.

Комплектация:

Защитный чехол (№ ET 1 608 M00 04V). Вкладыш для кейса L-Boxx под инструмент. Четыре батареи 1.5 В (AA). Мишень (№ ET 3 601 K63 200).

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°.