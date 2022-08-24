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Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Арт. X3030663
    5.0
    1
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
    Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305

      Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030663
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		159x75x141
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°.

        Особенности и Преимущества:

        • Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
        • Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.
        • Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.
        • При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.
        • Хорошо видимый лазерный луч.
        • Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
        • Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.
        • Высокая точность измерения.
        • Резьба под штативы: 1/4, 5/8.
        • Защита от пыли и брызг - IP 54.
        • Самовыравнивающийся маятник внутри.
        • Независимость от наличия электросети на объекте.

        Комплектация:

        1. Защитный чехол (№ ET 1 608 M00 04V).
        2. Вкладыш для кейса L-Boxx под инструмент.
        3. Четыре батареи 1.5 В (AA).
        4. Мишень (№ ET 3 601 K63 200).