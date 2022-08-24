Лазер BOSCH линейный GLL 3-80 P 0.601.063.305
Арт. X3030663
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|159x75x141
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 - компактный инструмент профессионального класса с одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. Имеет диапазон работы до 40 метров, с отражающей пластиной 20 метров, с приемником 80 метров. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Нивелир просто и быстро справляется с построением вертикальных и горизонтальных линий с точностью ±0.2 мм/м и диапазоном самонивелирования ± 4°.
Особенности и Преимущества:
- Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
- Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P 0.601.063.305 обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.
- Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.
- При помощи универсального магнитного крепления нивелир легко закрепляется на стальной поверхности.
- Хорошо видимый лазерный луч.
- Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
- Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.
- Высокая точность измерения.
- Резьба под штативы: 1/4, 5/8.
- Защита от пыли и брызг - IP 54.
- Самовыравнивающийся маятник внутри.
- Независимость от наличия электросети на объекте.
Комплектация:
- Защитный чехол (№ ET 1 608 M00 04V).
- Вкладыш для кейса L-Boxx под инструмент.
- Четыре батареи 1.5 В (AA).
- Мишень (№ ET 3 601 K63 200).