Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00

Нивелир BOSCH GCL 2-15 rm1 используется при проведении строительных и монтажных работ для выравнивания поверхностей. Проецирует две точки отвеса, или две прямые линии, расположенные перпендикулярно друг другу. С их помощью можно определить степень отклонения плоскости. Прибор обладает низкой погрешностью измерений – 0,3 мм/м. Дальность действия составляет 15 метров. Нивелир обладает ударопрочным и влагозащитным корпусом. Управление осуществляется одной кнопкой, имеется функция автоматического выравнивания. Для удобства прибор имеет возможность установки на штатив. BOSCH GCL 2-15 купить можно как для использования в быту, так и для профессионального применения.

Преимущества BOSCH GCL 2-15 professional:

Портативность;

Устойчивость к механическим воздействиям;

Защита от влаги и пыли;

Функция самовыравнивания;

Возможность установки на штатив;

Высокая точность.

Комплектация: