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Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
4.5
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
    Арт. X3030696
    4.5
    2
    Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
    Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
    Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
    Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
      Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
      Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
      Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
      Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00

      Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030696
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		130x83x162
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Нивелир BOSCH GCL 2-15 rm1 используется при проведении строительных и монтажных работ для выравнивания поверхностей. Проецирует две точки отвеса, или две прямые линии, расположенные перпендикулярно друг другу. С их помощью можно определить степень отклонения плоскости. Прибор обладает низкой погрешностью измерений – 0,3 мм/м. Дальность действия составляет 15 метров. Нивелир обладает ударопрочным и влагозащитным корпусом. Управление осуществляется одной кнопкой, имеется функция автоматического выравнивания. Для удобства прибор имеет возможность установки на штатив. BOSCH GCL 2-15 купить можно как для использования в быту, так и для профессионального применения.

        Преимущества BOSCH GCL 2-15 professional:

        • Портативность;
        • Устойчивость к механическим воздействиям;
        • Защита от влаги и пыли;
        • Функция самовыравнивания;
        • Возможность установки на штатив;
        • Высокая точность.

        Комплектация:

        • Нивелир;
        • Вкладыш (1 608 M00 C1S);
        • RM 1 Professional (0 601 092 600);
        • Мишень;
        • Батареи типа АА (3 шт. х 1,5 В);
        • Чехол.