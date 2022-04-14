Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 + RM1 0.601.066.E00
Арт. X3030696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|130x83x162
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Степень защиты
|IP 54
Нивелир BOSCH GCL 2-15 rm1 используется при проведении строительных и монтажных работ для выравнивания поверхностей. Проецирует две точки отвеса, или две прямые линии, расположенные перпендикулярно друг другу. С их помощью можно определить степень отклонения плоскости. Прибор обладает низкой погрешностью измерений – 0,3 мм/м. Дальность действия составляет 15 метров. Нивелир обладает ударопрочным и влагозащитным корпусом. Управление осуществляется одной кнопкой, имеется функция автоматического выравнивания. Для удобства прибор имеет возможность установки на штатив. BOSCH GCL 2-15 купить можно как для использования в быту, так и для профессионального применения.
Преимущества BOSCH GCL 2-15 professional:
- Портативность;
- Устойчивость к механическим воздействиям;
- Защита от влаги и пыли;
- Функция самовыравнивания;
- Возможность установки на штатив;
- Высокая точность.
Комплектация:
- Нивелир;
- Вкладыш (1 608 M00 C1S);
- RM 1 Professional (0 601 092 600);
- Мишень;
- Батареи типа АА (3 шт. х 1,5 В);
- Чехол.