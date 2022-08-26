Лазерная рулетка ADA COSMO 50 - это профессиональный лазерный дальномер, особенностью которого является простота и удобство в использовании. Главное достоинство этого профессионального прибора - измерение расстояний при любых условиях освещенности. Даже при ярком солнце ADA COSMO 50 измеряет расстояние до 50 метров с высокой точностью. Максимальная погрешность измерения составляет всего 1.5 миллиметра.

Преимущества

Измерение расстояний до 50 м

Откидная скоба

Измерения недоступных отрезков

Измерение площади и объема

Постоянная подсветка дисплея

Эргономичный дизайн корпуса

Автоматическое отключение.



