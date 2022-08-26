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Лазерная рулетка ADA COSMO 50
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка ADA COSMO 50
    Арт. geototal_749
    5.0
    1
    Лазерная рулетка ADA COSMO 50
    Лазерная рулетка ADA COSMO 50
    Лазерная рулетка ADA COSMO 50
    Лазерная рулетка ADA COSMO 50
      Лазерная рулетка ADA COSMO 50
      Лазерная рулетка ADA COSMO 50
      Лазерная рулетка ADA COSMO 50
      Лазерная рулетка ADA COSMO 50

      Лазерная рулетка ADA COSMO 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_749
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерная рулетка ADA COSMO 50 - это профессиональный лазерный дальномер, особенностью которого является простота и удобство в использовании. Главное достоинство этого профессионального прибора - измерение расстояний при любых условиях освещенности. Даже при ярком солнце ADA COSMO 50 измеряет расстояние до 50 метров с высокой точностью. Максимальная погрешность измерения составляет всего 1.5 миллиметра.

        Преимущества

        • Измерение расстояний до 50 м
        • Откидная скоба
        • Измерения недоступных отрезков
        • Измерение площади и объема
        • Постоянная подсветка дисплея
        • Эргономичный дизайн корпуса
        • Автоматическое отключение.