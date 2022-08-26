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Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Арт. geototal_730
    5.0
    1
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40

      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Резьба под штатив, дюйм
      		нет
      Типоразмер
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40 А00490 служит для измерения расстояния до 40 метров как внутри помещений, так и на улице. Управление прибором осуществляется с помощью 4-х кнопок, что обеспечивает удобство и простоту в обращении. Модель поддерживает самые необходимые функции: непрерывные измерения, расчет площади и объема, сложение и вычитание измерений. Дисплей с постоянной подсветкой позволяет работать при любом уровне освещения.

        Преимущества

        • Выбор единиц измерения (ft/m) и точки отсчета
        • Белые цифры очень хорошо видно при любом освещении
        • Автоматическое выключение подсветки и лазерной рулетки ADA COSMO MINI 40 А00490 для экономии заряда батарей
        • Благодаря своей эргономичной и компактной конструкции с резиновыми протекторными накладками прибор надежно сидит в руке
        • Повышенная защита от ударов при падении
        • Защита от брызг воды и пыли - IP54