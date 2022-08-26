Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40
Арт. geototal_730
Характеристики
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Производитель
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
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Резьба под штатив, дюйм
|нет
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Типоразмер
|AAA
- Лазерная рулетка ADA COSMO MINI 40 А00490 служит для измерения расстояния до 40 метров как внутри помещений, так и на улице. Управление прибором осуществляется с помощью 4-х кнопок, что обеспечивает удобство и простоту в обращении. Модель поддерживает самые необходимые функции: непрерывные измерения, расчет площади и объема, сложение и вычитание измерений. Дисплей с постоянной подсветкой позволяет работать при любом уровне освещения.
Преимущества
- Выбор единиц измерения (ft/m) и точки отсчета
- Белые цифры очень хорошо видно при любом освещении
- Автоматическое выключение подсветки и лазерной рулетки ADA COSMO MINI 40 А00490 для экономии заряда батарей
- Благодаря своей эргономичной и компактной конструкции с резиновыми протекторными накладками прибор надежно сидит в руке
- Повышенная защита от ударов при падении
- Защита от брызг воды и пыли - IP54