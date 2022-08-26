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Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Арт. geototal_752
    5.0
    1
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30

      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_752
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • INSTRUMAX SNIPER 30 – компактный лазерный дальномер для домашнего ремонта. Будет полезен хозяину дома, мастеру-отделочнику, столяру, установщику окон и другим специалистам. Пригодится, чтобы измерить расстояние, вычислить площадь или объём. Может проводить косвенные замеры по теореме Пифагора. Дальность измерений – до 30 м, точность +/- 2 мм. Инструмент поставляется с комплектом батареек.

        Преимущества

        • Подходит для работ дома и в частном строительстве
        • Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
        • Защита от брызг и пыли: IP54
        • Интуитивно понятное управление - всего 3 кнопки
        • Автоматическое отключение Instrumax SNIPER 30 IM0115 через 180 секунд
        • Индикация заряда батареи
        • Измерение площади и объема
        • ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
        • Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
        • Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора