Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30

Преимущества

Подходит для работ дома и в частном строительстве

Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы

Защита от брызг и пыли: IP54

Интуитивно понятное управление - всего 3 кнопки

Автоматическое отключение Instrumax SNIPER 30 IM0115 через 180 секунд

Индикация заряда батареи

Измерение площади и объема

ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой

Режим "трекинг" - для непрерывного измерения

Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора





INSTRUMAX SNIPER 30 – компактный лазерный дальномер для домашнего ремонта. Будет полезен хозяину дома, мастеру-отделочнику, столяру, установщику окон и другим специалистам. Пригодится, чтобы измерить расстояние, вычислить площадь или объём. Может проводить косвенные замеры по теореме Пифагора. Дальность измерений – до 30 м, точность +/- 2 мм. Инструмент поставляется с комплектом батареек.