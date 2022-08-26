Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 30
Арт. geototal_752
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Нет
- INSTRUMAX SNIPER 30 – компактный лазерный дальномер для домашнего ремонта. Будет полезен хозяину дома, мастеру-отделочнику, столяру, установщику окон и другим специалистам. Пригодится, чтобы измерить расстояние, вычислить площадь или объём. Может проводить косвенные замеры по теореме Пифагора. Дальность измерений – до 30 м, точность +/- 2 мм. Инструмент поставляется с комплектом батареек.
Преимущества
- Подходит для работ дома и в частном строительстве
- Надежная конструкция - устойчива к царапинам, падениям и рассчитана на долгий срок службы
- Защита от брызг и пыли: IP54
- Интуитивно понятное управление - всего 3 кнопки
- Автоматическое отключение Instrumax SNIPER 30 IM0115 через 180 секунд
- Индикация заряда батареи
- Измерение площади и объема
- ЖК дисплей высокой чёткости с постоянной подсветкой
- Режим "трекинг" - для непрерывного измерения
- Возможность высчитывать расстояние по теореме Пифагора