Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
Арт. geototal_754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 пользуется широкой популярностью из-за своей компактности и широкого функционала. Дальномер INSTRUMAX SNIPER IM0116 подойдет как для домашних нужд, так и для эксплуатации на крупных строительных объектах. Применяется данная лазерная рулетка для измерения расстояний от 5 мм до 50 м. Точность измерения ±1,5 мм. Дальномер лазерный INSTRUMAX SNIPER 50 выполнен из ударопрочного пластика. Также имеется защита от пыли и капель воды (класс IP54). Наличие экрана с яркой подсветкой позволяет использовать инструмент даже в условиях плохого освещения. На компактном корпусе расположено 5 кнопок большого размера. Для проведения непрерывного измерения в дальномере предусмотрена функция трекинга. Питается дальномер лазерный INSTRUMAX SNIPER 50 IM0116 от пальчиковых батареек типа ААА.
Преимущества
- Диапазон работы до 50 м
- Наличие функции расчета площади и объема
- Расчет по теореме Пифагора
- Непрерывное измерение и автоматическое выключение