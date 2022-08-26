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Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Арт. geototal_754
    5.0
    1
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
    Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS
      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS

      Лазерная рулетка Instrumax SNIPER 50 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_754
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер INSTRUMAX SNIPER 50 пользуется широкой популярностью из-за своей компактности и широкого функционала. Дальномер INSTRUMAX SNIPER IM0116 подойдет как для домашних нужд, так и для эксплуатации на крупных строительных объектах. Применяется данная лазерная рулетка для измерения расстояний от 5 мм до 50 м. Точность измерения ±1,5 мм. Дальномер лазерный INSTRUMAX SNIPER 50 выполнен из ударопрочного пластика. Также имеется защита от пыли и капель воды (класс IP54). Наличие экрана с яркой подсветкой позволяет использовать инструмент даже в условиях плохого освещения. На компактном корпусе расположено 5 кнопок большого размера. Для проведения непрерывного измерения в дальномере предусмотрена функция трекинга. Питается дальномер лазерный INSTRUMAX SNIPER 50 IM0116 от пальчиковых батареек типа ААА.

        Преимущества

        • Диапазон работы до 50 м
        • Наличие функции расчета площади и объема
        • Расчет по теореме Пифагора
        • Непрерывное измерение и автоматическое выключение