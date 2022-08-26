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Лазерная рулетка Leica DISTO D110
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Арт. geototal_576
    5.0
    1
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
    Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110
      Лазерная рулетка Leica DISTO D110

      Лазерная рулетка Leica DISTO D110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_576
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D110 808088 - это функциональный измерительный прибор с возможностью замера расстояния от 0,2 до 60 м, площади и последующей передачи данных по системе Bluetooht Smart. Устройство эффективно применяется как на открытом пространстве, так и внутри помещения. Автоматическое отключение прибора происходит через 6 минут, а лазера - через 3 минуты. Прибор поставляется в чехле, что гарантирует бережную транспортировку и хранение. Модель имеет Bluetooth® Smart приложение. 

        Преимущества 

        • Зажим снимается
        • Защита: IP54
        • Измерений на комплект элементов питания: до 5000 измерений
        • Погрешность измерений всего 1.5 мм
        • Быстрый замер
        • Звуковой сигнал
        • Подсветка дисплея (включается автоматически)
        • Передача данных по Bluetooth
        • Удобная работа в темноте
        • Батареи в комплекте
        • Температура хранения от -25°C до +70°C