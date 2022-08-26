Лазерная рулетка Leica DISTO D110

Преимущества

Зажим снимается

Защита: IP54

Измерений на комплект элементов питания: до 5000 измерений

Погрешность измерений всего 1.5 мм

Быстрый замер

Звуковой сигнал

Подсветка дисплея (включается автоматически)

Передача данных по Bluetooth

Удобная работа в темноте

Батареи в комплекте

Температура хранения от -25°C до +70°C

Лазерный дальномер Leica Disto D110 808088 - это функциональный измерительный прибор с возможностью замера расстояния от 0,2 до 60 м, площади и последующей передачи данных по системе Bluetooht Smart. Устройство эффективно применяется как на открытом пространстве, так и внутри помещения. Автоматическое отключение прибора происходит через 6 минут, а лазера - через 3 минуты. Прибор поставляется в чехле, что гарантирует бережную транспортировку и хранение. Модель имеет Bluetooth® Smart приложение.