Лазерная рулетка Leica DISTO D110
Арт. geototal_576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto D110 808088 - это функциональный измерительный прибор с возможностью замера расстояния от 0,2 до 60 м, площади и последующей передачи данных по системе Bluetooht Smart. Устройство эффективно применяется как на открытом пространстве, так и внутри помещения. Автоматическое отключение прибора происходит через 6 минут, а лазера - через 3 минуты. Прибор поставляется в чехле, что гарантирует бережную транспортировку и хранение. Модель имеет Bluetooth® Smart приложение.
Преимущества
- Зажим снимается
- Защита: IP54
- Измерений на комплект элементов питания: до 5000 измерений
- Погрешность измерений всего 1.5 мм
- Быстрый замер
- Звуковой сигнал
- Подсветка дисплея (включается автоматически)
- Передача данных по Bluetooth
- Удобная работа в темноте
- Батареи в комплекте
- Температура хранения от -25°C до +70°C