Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100

Преимущества

Измерение расстояний до 100 м

Откидная скоба

Измерения недоступных отрезков

Измерение площади и объема

Постоянная подсветка дисплее

Эргономичный дизайн корпуса

Автоматическое отключение

Таймер измерения

Лазерный дальномер ADA Cosmo 100 с функцией уклономера помогает измерять расстояния от 0.05 до 100 м. Он имеет функции: сложение/вычитание, вычисление площади, сложение/вычитание площадей, вычисление объема, косвенное измерение. При бездействии 3 минуты, прибор отключается автоматически. Модель питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на 5000 и более измерений.