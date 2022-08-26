Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
Арт. geototal_629
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Выбор точки отсчета
|Да
|
Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер ADA Cosmo 100 с функцией уклономера помогает измерять расстояния от 0.05 до 100 м. Он имеет функции: сложение/вычитание, вычисление площади, сложение/вычитание площадей, вычисление объема, косвенное измерение. При бездействии 3 минуты, прибор отключается автоматически. Модель питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на 5000 и более измерений.
Преимущества
- Измерение расстояний до 100 м
- Откидная скоба
- Измерения недоступных отрезков
- Измерение площади и объема
- Постоянная подсветка дисплее
- Эргономичный дизайн корпуса
- Автоматическое отключение
- Таймер измерения