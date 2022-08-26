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Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
    Арт. geototal_629
    5.0
    1
    Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
    Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
    Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
    Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
      Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
      Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
      Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100
      Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100

      Лазерная рулетка с функцией уклономера ADA COSMO 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_629
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA Cosmo 100 с функцией уклономера помогает измерять расстояния от 0.05 до 100 м. Он имеет функции: сложение/вычитание, вычисление площади, сложение/вычитание площадей, вычисление объема, косвенное измерение. При бездействии 3 минуты, прибор отключается автоматически. Модель питается от 2 батареек типа ААА. Срока их службы хватает на 5000 и более измерений.

        Преимущества

        • Измерение расстояний до 100 м
        • Откидная скоба
        • Измерения недоступных отрезков
        • Измерение площади и объема
        • Постоянная подсветка дисплее
        • Эргономичный дизайн корпуса
        • Автоматическое отключение
        • Таймер измерения