Преимущества

Многопозиционная скоба (пятка опора) позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.)

Прочный корпус. Прочный пластиковый корпус имеет по периметру резиновые накладки для удобного хвата рукой

Повышенная пылевлагозащита. Прорезиненная мембранная клавиатура с большими кнопками позволит работать не снимая защитных перчаток. Уровень пылевлагозащиты IP 54.

Трехстрочный дисплей. Результаты измерений отображаются крупными цифрами на экране трехстрочного ЖК дисплея с подсветкой.

Расширенные функции. Функции дальномера значительно расширены по сравнению с ADA Robot 40: режим непрерывного измерения, измерение максимальных и минимальных расстояний, сложение и вычитание результатов, расчет площади и объема, сложение площадей, косвенные измерения по теореме Пифагора (2 варианта). Есть встроенная память на 20 значений.

Дальномер лазерный ADA Robot 60 заменит обычную рулетку на стройплощадке, в работе дизайнера, мебельного мастера, дорожного строителя, мастера отделочника, постановщика окон. Лазерная рулетка позволяет быстро проводить измерения одному, «без напарника»





Лазерный дальномер ADA Robot 60 А00240 предназначен для измерения расстояний, высчитывания результатов, расчета площади и объема. Данная модель работает от перезаряжаемых аккумуляторных батарей. Трехстрочный жидкокристаллический дисплей выводит все данные крупными цифрами - для легкой читаемости вычислений. Пластиковый корпус с резиновыми вставками защищает инструмент от механических повреждений и обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руках пользователя.