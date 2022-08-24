Лазерный дальномер ADA Robot 60
Арт. geototal_86
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер ADA Robot 60 А00240 предназначен для измерения расстояний, высчитывания результатов, расчета площади и объема. Данная модель работает от перезаряжаемых аккумуляторных батарей. Трехстрочный жидкокристаллический дисплей выводит все данные крупными цифрами - для легкой читаемости вычислений. Пластиковый корпус с резиновыми вставками защищает инструмент от механических повреждений и обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руках пользователя.
Преимущества
- Многопозиционная скоба (пятка опора) позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.)
- Прочный корпус. Прочный пластиковый корпус имеет по периметру резиновые накладки для удобного хвата рукой
- Повышенная пылевлагозащита. Прорезиненная мембранная клавиатура с большими кнопками позволит работать не снимая защитных перчаток. Уровень пылевлагозащиты IP 54.
- Трехстрочный дисплей. Результаты измерений отображаются крупными цифрами на экране трехстрочного ЖК дисплея с подсветкой.
- Расширенные функции. Функции дальномера значительно расширены по сравнению с ADA Robot 40: режим непрерывного измерения, измерение максимальных и минимальных расстояний, сложение и вычитание результатов, расчет площади и объема, сложение площадей, косвенные измерения по теореме Пифагора (2 варианта). Есть встроенная память на 20 значений.
- Дальномер лазерный ADA Robot 60 заменит обычную рулетку на стройплощадке, в работе дизайнера, мебельного мастера, дорожного строителя, мастера отделочника, постановщика окон. Лазерная рулетка позволяет быстро проводить измерения одному, «без напарника»