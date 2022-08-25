Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083

Преимущества

Оснащен пузырьковым уровнем, что помогает проводить замеры строго в горизонтальной плоскости

Резиновая защита корпуса предотвратит от механических повреждений при падении

Повышенная защита от ударов и от брызг воды - IP54

Управление лазерным дальномером CONDTROL Smart 30 осуществляется всего тремя большими кнопками

3х-строчный дисплей с подсветкой удобен при работе в любое время суток и при любом освещении

Время работы элементов питания - до 6000 измерений

Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 подходит для работы как внутри помещений, так и на улице. Он позволяет измерять расстояния в диапазоне до 30 метров, а также длину, высоту, вычислять площадь и объем измеряемых объектов. Все необходимые данные отображаются на дисплее с подсветкой, облегчающей считывание показаний при слабом освещении. Для экономии заряда батареи прибор автоматически выключается спустя 2.5 минуты.