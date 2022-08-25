Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
Арт. X30306105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 подходит для работы как внутри помещений, так и на улице. Он позволяет измерять расстояния в диапазоне до 30 метров, а также длину, высоту, вычислять площадь и объем измеряемых объектов. Все необходимые данные отображаются на дисплее с подсветкой, облегчающей считывание показаний при слабом освещении. Для экономии заряда батареи прибор автоматически выключается спустя 2.5 минуты.
Преимущества
- Оснащен пузырьковым уровнем, что помогает проводить замеры строго в горизонтальной плоскости
- Резиновая защита корпуса предотвратит от механических повреждений при падении
- Повышенная защита от ударов и от брызг воды - IP54
- Управление лазерным дальномером CONDTROL Smart 30 осуществляется всего тремя большими кнопками
- 3х-строчный дисплей с подсветкой удобен при работе в любое время суток и при любом освещении
- Время работы элементов питания - до 6000 измерений