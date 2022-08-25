Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
    Арт. X30306105
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
    Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083
      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083

      Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-083

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306105
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 подходит для работы как внутри помещений, так и на улице. Он позволяет измерять расстояния в диапазоне до 30 метров, а также длину, высоту, вычислять площадь и объем измеряемых объектов. Все необходимые данные отображаются на дисплее с подсветкой, облегчающей считывание показаний при слабом освещении. Для экономии заряда батареи прибор автоматически выключается спустя 2.5 минуты.

        Преимущества 

        • Оснащен пузырьковым уровнем, что помогает проводить замеры строго в горизонтальной плоскости
        • Резиновая защита корпуса предотвратит от механических повреждений при падении
        • Повышенная защита от ударов и от брызг воды - IP54
        • Управление лазерным дальномером CONDTROL Smart 30 осуществляется всего тремя большими кнопками
        • 3х-строчный дисплей с подсветкой удобен при работе в любое время суток и при любом освещении
        • Время работы элементов питания - до 6000 измерений