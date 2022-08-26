Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701

Преимущества

Простота применения;

Небольшие габариты;

Малый вес;

Фиксатор маятника;

Безопасная транспортировка;

Управление одной рукой.

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional 0.601.063.701 - это удобное приспособление для выравнивания плитки, обоев и прочих отделочных материалов. Модель активно применяется в сфере ремонта и значительно экономит время и силы пользователя. Устройство проецирует хорошо видимые вертикальную и горизонтальную линии. Нивелир защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP 5Х. В качестве светящегося элемента используется лазерный диод 635 нм (менее 1 мВт).