Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701
    Арт. X30308146
    5.0
    1
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701

    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X30308146
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Поверка
    		Нет
    Внесен в госреестр
    		Нет
    С сертификатом о калибровке
    		Нет
    Цвет луча
    		красный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional 0.601.063.701 - это удобное приспособление для выравнивания плитки, обоев и прочих отделочных материалов. Модель активно применяется в сфере ремонта и значительно экономит время и силы пользователя. Устройство проецирует хорошо видимые вертикальную и горизонтальную линии. Нивелир защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP 5Х. В качестве светящегося элемента используется лазерный диод 635 нм (менее 1 мВт).

      Преимущества

      • Простота применения;
      • Небольшие габариты;
      • Малый вес;
      • Фиксатор маятника;
      • Безопасная транспортировка;
      • Управление одной рукой.