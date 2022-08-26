Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-15 Prof 0.601.063.701
Арт. X30308146
Характеристики
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Производитель
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Поверка
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
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С сертификатом о калибровке
|Нет
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Цвет луча
|красный
- Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional 0.601.063.701 - это удобное приспособление для выравнивания плитки, обоев и прочих отделочных материалов. Модель активно применяется в сфере ремонта и значительно экономит время и силы пользователя. Устройство проецирует хорошо видимые вертикальную и горизонтальную линии. Нивелир защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP 5Х. В качестве светящегося элемента используется лазерный диод 635 нм (менее 1 мВт).
Преимущества
- Простота применения;
- Небольшие габариты;
- Малый вес;
- Фиксатор маятника;
- Безопасная транспортировка;
- Управление одной рукой.