Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof
Арт. X30308131
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|118x57x89
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.
Особенности и Преимущества:
- Мягкая накладка на корпусе лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 защищает от ударов.
- Большой ползунковый выключатель нивелира - для удобного включения и выключения.
- Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибора.
- Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции.
- При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.
- Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте.
- Простое управление одной рукой.
- Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок.
- Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.
Комплектация:
- 1 батарея 9 В 6LR61 (блок);
- 3 батареи 1,5 В LR6 (AA);
- Вкладыш для L-BOXX под принадлежности (1 608 M00 C00);
- Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C07);
- Держатель для LR 2;
- Защитный чехол (1 609 203 X77);
- Лазерный отражатель;
- Лазерный приёмник LR 2 Professional (0 601 069 100);
- Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01);
- Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).