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Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof
    Арт. X30308131
    5.0
    1
    Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof

      Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308131
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		118x57x89
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.

        Особенности и Преимущества:

        • Мягкая накладка на корпусе лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 защищает от ударов.
        • Большой ползунковый выключатель нивелира - для удобного включения и выключения.
        • Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибора.
        • Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции.
        • При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.
        • Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте.
        • Простое управление одной рукой.
        • Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок.
        • Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.

        Комплектация:

        1. 1 батарея 9 В 6LR61 (блок);
        2. 3 батареи 1,5 В LR6 (AA);
        3. Вкладыш для L-BOXX под принадлежности (1 608 M00 C00);
        4. Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C07);
        5. Держатель для LR 2;
        6. Защитный чехол (1 609 203 X77);
        7. Лазерный отражатель;
        8. Лазерный приёмник LR 2 Professional (0 601 069 100);
        9. Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01);
        10. Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).