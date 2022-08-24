Лазерный нивелир BOSCH GLL 2-50 Prof

Особенности и Преимущества:

Мягкая накладка на корпусе лазерного нивелира Bosch GLL 2-50 защищает от ударов.

Большой ползунковый выключатель нивелира - для удобного включения и выключения.

Панель управления, расположенная в верхней части нивелира, способствует удобному управлению прибора.

Два лазерных излучателя усовершенствованной конструкции.

При использовании приемника дальность работы достигает 50 м.

Штатив позволяет установить прибор на необходимой высоте.

Простое управление одной рукой.

Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок.

Фиксатор маятника для безопасной транспортировки.

Комплектация:

1 батарея 9 В 6LR61 (блок); 3 батареи 1,5 В LR6 (AA); Вкладыш для L-BOXX под принадлежности (1 608 M00 C00); Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C07); Держатель для LR 2; Защитный чехол (1 609 203 X77); Лазерный отражатель; Лазерный приёмник LR 2 Professional (0 601 069 100); Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01); Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 оснащен двумя лазерными излучателями - для максимальной точности работ. Дальность измерений составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Для безопасной транспортировки имеется фиксатор маятника. Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°.