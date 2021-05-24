Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
3.8
6
17 700 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Арт. X3030888
    3.8
    6
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001

      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001

      17 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030888
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		125x85x70
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      17 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      7 890 ₽
      4.7
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      430 ₽
      5.0
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      180 ₽
      3.0
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)
      1 600 ₽
      5.0
      Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • BOSCH PLL 360 set 0603663001 – измерительный прибор для измерения внутри помещений. С его помощью выравнивают настенные и напольные покрытия, устанавливают розетки и выключатели на одном уровне, вешают полки, картины. Нивелир проецирует лазерный луч красного цвета дальностью 20 метров. Вращающаяся лазерная головка позволяет построить горизонтальную плоскость, а оптическое преобразование луча - вертикальную. Также нивелир способен создавать диагональные проекции и линейный крест. Имеет функцию самовыравнивания с углом ±4°. При необходимости замера диагональной плоскости самовыравнивание можно отключить. Время измерения составляет 4 секунды. Проецируемые прибором лучи хорошо видны даже при ярком освещении. Его корпус оснащен противоскользящими резиновыми накладками и разъемом под держатель или штатив. BOSCH PLL 360 купить можно как для профессионального, так и для частного пользования.

        Преимущества лазерного уровня BOSCH PLL 360:

        • Компактность и небольшой вес;
        • 4 режима — построение вертикальных, диагональных и горизонтальных линий, создание линейного креста;
        • Высокая точность измерений;
        • Самовыравнивание наклонов до 4°;
        • Скорость измерения – 4 секунды;
        • Диапазон действия – 20 метров;
        • Работает от 4 батареек типа АА (в комплект не входят).

        Комплектация:

        • Нивелир;
        • Штатив;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Чехол.