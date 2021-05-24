Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001

BOSCH PLL 360 set 0603663001 – измерительный прибор для измерения внутри помещений. С его помощью выравнивают настенные и напольные покрытия, устанавливают розетки и выключатели на одном уровне, вешают полки, картины. Нивелир проецирует лазерный луч красного цвета дальностью 20 метров. Вращающаяся лазерная головка позволяет построить горизонтальную плоскость, а оптическое преобразование луча - вертикальную. Также нивелир способен создавать диагональные проекции и линейный крест. Имеет функцию самовыравнивания с углом ±4°. При необходимости замера диагональной плоскости самовыравнивание можно отключить. Время измерения составляет 4 секунды. Проецируемые прибором лучи хорошо видны даже при ярком освещении. Его корпус оснащен противоскользящими резиновыми накладками и разъемом под держатель или штатив. BOSCH PLL 360 купить можно как для профессионального, так и для частного пользования.

Преимущества лазерного уровня BOSCH PLL 360:

Компактность и небольшой вес;

4 режима — построение вертикальных, диагональных и горизонтальных линий, создание линейного креста;

Высокая точность измерений;

Самовыравнивание наклонов до 4°;

Скорость измерения – 4 секунды;

Диапазон действия – 20 метров;

Работает от 4 батареек типа АА (в комплект не входят).

Комплектация: