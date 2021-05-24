Лазерный нивелир Bosch PLL 360 set 0.603.663.001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|125x85x70
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Степень защиты
|IP 54
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BOSCH PLL 360 set 0603663001 – измерительный прибор для измерения внутри помещений. С его помощью выравнивают настенные и напольные покрытия, устанавливают розетки и выключатели на одном уровне, вешают полки, картины. Нивелир проецирует лазерный луч красного цвета дальностью 20 метров. Вращающаяся лазерная головка позволяет построить горизонтальную плоскость, а оптическое преобразование луча - вертикальную. Также нивелир способен создавать диагональные проекции и линейный крест. Имеет функцию самовыравнивания с углом ±4°. При необходимости замера диагональной плоскости самовыравнивание можно отключить. Время измерения составляет 4 секунды. Проецируемые прибором лучи хорошо видны даже при ярком освещении. Его корпус оснащен противоскользящими резиновыми накладками и разъемом под держатель или штатив. BOSCH PLL 360 купить можно как для профессионального, так и для частного пользования.
Преимущества лазерного уровня BOSCH PLL 360:
- Компактность и небольшой вес;
- 4 режима — построение вертикальных, диагональных и горизонтальных линий, создание линейного креста;
- Высокая точность измерений;
- Самовыравнивание наклонов до 4°;
- Скорость измерения – 4 секунды;
- Диапазон действия – 20 метров;
- Работает от 4 батареек типа АА (в комплект не входят).
Комплектация:
- Нивелир;
- Штатив;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Чехол.