Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
Арт. X30308103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|125x85x70
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020 - многофункциональный измерительный прибор с возможностью самовыравнивания. Нивелир применяется в строительстве для построения и контроля горизонтальных, вертикальных и диагональных линий исключительно в закрытых помещениях. Прибор оснащен лазером с длиной волны 635 нм, с точностью нивелирования ±0,4 мм/м, проецирующим ровные и хорошо видимые лучи в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Преимущества
- Построение горизонтальной плоскости за счет вращающейся лазерной головки
- Построение вертикальной плоскости за счет оптического преобразования лазерного луча
- Простое позиционирование лазерного луча на любой высоте при помощи универсального держателя или алюминиевого штатива
- Шесть режимов работы: горизонтальная плоскость с самовыравниванием, вертикальная плоскость с самовыравниванием, сочетание вертикальной и горизонтальной плоскостей с самовыравниванием, теже режимы без самовыравнивания
- Автоматическое нивелирование в пределах ±4°