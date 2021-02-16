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Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
4.4
8
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
    Арт. X30308103
    4.4
    8
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
    Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020
      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020

      Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308103
      4.4
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		125x85x70
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020 - многофункциональный измерительный прибор с возможностью самовыравнивания. Нивелир применяется в строительстве для построения и контроля горизонтальных, вертикальных и диагональных линий исключительно в закрытых помещениях. Прибор оснащен лазером с длиной волны 635 нм, с точностью нивелирования ±0,4 мм/м, проецирующим ровные и хорошо видимые лучи в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

        Преимущества

        • Построение горизонтальной плоскости за счет вращающейся лазерной головки
        • Построение вертикальной плоскости за счет оптического преобразования лазерного луча
        • Простое позиционирование лазерного луча на любой высоте при помощи универсального держателя или алюминиевого штатива
        • Шесть режимов работы: горизонтальная плоскость с самовыравниванием, вертикальная плоскость с самовыравниванием, сочетание вертикальной и горизонтальной плоскостей с самовыравниванием, теже режимы без самовыравнивания
        • Автоматическое нивелирование в пределах ±4°