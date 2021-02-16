Преимущества

Построение горизонтальной плоскости за счет вращающейся лазерной головки

Построение вертикальной плоскости за счет оптического преобразования лазерного луча

Простое позиционирование лазерного луча на любой высоте при помощи универсального держателя или алюминиевого штатива

Шесть режимов работы: горизонтальная плоскость с самовыравниванием, вертикальная плоскость с самовыравниванием, сочетание вертикальной и горизонтальной плоскостей с самовыравниванием, теже режимы без самовыравнивания

Автоматическое нивелирование в пределах ±4°

Лазерный нивелир Bosch PLL 360 0.603.663.020 - многофункциональный измерительный прибор с возможностью самовыравнивания. Нивелир применяется в строительстве для построения и контроля горизонтальных, вертикальных и диагональных линий исключительно в закрытых помещениях. Прибор оснащен лазером с длиной волны 635 нм, с точностью нивелирования ±0,4 мм/м, проецирующим ровные и хорошо видимые лучи в горизонтальной и вертикальной плоскостях.