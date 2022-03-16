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Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
    Арт. X3030558
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
    Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081

      Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030558
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		98x104x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.

        Преимущества

        • Угол развертки: 120°
        • Расширенный комплект поставки
        • Самовыравнивающийся прибор
        • Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений
        • Удобный и простой в работе