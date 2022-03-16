Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081
Арт. X3030558
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|98x104x65
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.
Преимущества
- Угол развертки: 120°
- Расширенный комплект поставки
- Самовыравнивающийся прибор
- Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений
- Удобный и простой в работе