Преимущества

Угол развертки: 120°

Расширенный комплект поставки

Самовыравнивающийся прибор

Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений

Удобный и простой в работе

Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.