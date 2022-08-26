Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
Арт. X30300019
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|98x104x65
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.
Особенности и Преимущества:
- Фиксация на гвоздях или саморезах
- С помощью отверстия особой конструкции инструмент можно надежно зафиксировать в одном положении на саморезе или гвозде.
- Благодаря малым размерам лазерного нивелира Condtrol EFX, работать гораздо комфортнее.
- Угол развертки: 120°.
- Расширенный комплект поставки.
- Самовыравнивающийся прибор.
- Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений.
- Удобный и простой в работе.
Комплектация:
- Прибор.
- Штатив.
- Очки.
- Руководство пользователя.
- Элементы питания.
- Упаковка.