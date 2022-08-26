Особенности и Преимущества:

Фиксация на гвоздях или саморезах

С помощью отверстия особой конструкции инструмент можно надежно зафиксировать в одном положении на саморезе или гвозде.

Благодаря малым размерам лазерного нивелира Condtrol EFX, работать гораздо комфортнее.

Угол развертки: 120°.

Расширенный комплект поставки.

Самовыравнивающийся прибор.

Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений.

Удобный и простой в работе.

Комплектация:

Прибор. Штатив. Очки. Руководство пользователя. Элементы питания. Упаковка.

Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.