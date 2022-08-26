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Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
    Арт. X30300019
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
    Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
      Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set
      Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set

      Лазерный нивелир CONDTROL EFX Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300019
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		98x104x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol EFX Set 1-2-081 позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений. Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Специальное отверстие в корпусе нивелира позволяет крепить его на стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя.

        Особенности и Преимущества:

        • Фиксация на гвоздях или саморезах
        • С помощью отверстия особой конструкции инструмент можно надежно зафиксировать в одном положении на саморезе или гвозде.
        • Благодаря малым размерам лазерного нивелира Condtrol EFX, работать гораздо комфортнее.
        • Угол развертки: 120°.
        • Расширенный комплект поставки.
        • Самовыравнивающийся прибор.
        • Подходит для широкого спектра задач, связанных с ремонтом и отделкой помещений.
        • Удобный и простой в работе.

        Комплектация:

        1. Прибор.
        2. Штатив.
        3. Очки.
        4. Руководство пользователя.
        5. Элементы питания.
        6. Упаковка.