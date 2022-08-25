Особенности и Преимущества:

Лазерный нивелир Condtrol INFINITER CL 1-2-058 имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Специальные накладки на корпусе прибора обеспечивают защиту от механических повреждений.

Компактные габариты.

Встроенный компенсатор для автоматического выравнивания плоскости лазерного луча.

Возможно крепления на штатив (входит в комплект).

Комплектация:

Лазерный нивелир. Инструкция. Элементы питания. Штатив.

Лазерный нивелир CL. Нивелир строит плоскости в двух направления – по вертикали и по горизонтали. Их можно переключать, оставляя ту плоскость, которая необходима для работ в текущий момент. Несмотря на компактные габариты, нивелир оснащен встроенным компенсатором для автоматического выравнивания плоскости лазерного луча, если устройство установлено не строго горизонтально. Коррекция возможна в пределах +/-4 градусов, если же отклонение корпуса устройства превышает эти рамки, нивелир попросту отключит лазер. Однако не всегда перед нивелиром стоит задача строить плоскости «по уровню», бывают ситуации, когда, наоборот, плоскость нужно задать под углом. На этот случай в CL предусмотрена возможность заблокировать компенсатор и работать с установленным под углом устройством. Infiniter CL оснащен гнездом с резьбой для установки на штатив, который входит в комплект.