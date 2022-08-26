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Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
    Арт. X98110
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D

      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X98110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		350x250x230
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D предназначен для внутренних отделочных работ. Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен. Хорошая видимость линии обеспечивается на расстоянии до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений во время транспортировки и при внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3 мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).

        Преимущества

        • Лазерный нивелир имеет два луча.
        • Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Продолжительность работы: до 60 часов;
        • Нивелир автоматически центрируется в течении нескольких секунд за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием.
        • Работа при 0 градусов.
        • Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен.
        • Яркий лазерный луч.
        • Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
        • Дополнительный режим наклона - для создания наклонной плоскости.
        • Небольшой вес.