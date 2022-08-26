Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D
Арт. X98110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|350x250x230
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D предназначен для внутренних отделочных работ. Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен. Хорошая видимость линии обеспечивается на расстоянии до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений во время транспортировки и при внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3 мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
Преимущества
- Лазерный нивелир имеет два луча.
- Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
- Продолжительность работы: до 60 часов;
- Нивелир автоматически центрируется в течении нескольких секунд за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием.
- Работа при 0 градусов.
- Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен.
- Яркий лазерный луч.
- Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
- Дополнительный режим наклона - для создания наклонной плоскости.
- Небольшой вес.