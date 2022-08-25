Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
Арт. X30300015
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|350x250x230
|
Степень защиты
|IP 54
|
Относительная влажность, %
|90
|
Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D предназначен для внутренних отделочных работ. Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен. Хорошая видимость линии обеспечивается на расстоянии до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений во время транспортировки и при внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3 мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
Особенности и Преимущества:
- Лазерный нивелир имеет два луча.
- Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
- Продолжительность работы: до 60 часов;
- Нивелир автоматически центрируется в течении нескольких секунд за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием.
- Работа при 0 градусов.
- Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен.
- Яркий лазерный луч.
- Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
- Дополнительный режим наклона - для создания наклонной плоскости.
- Небольшой вес.
Комплектация:
- Настенное крепление.
- Источник питания.
- Чехол.
- Руководство пользования.