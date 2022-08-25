Особенности и Преимущества:

Лазерный нивелир имеет два луча.

Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.

Продолжительность работы: до 60 часов;

Нивелир автоматически центрируется в течении нескольких секунд за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием.

Работа при 0 градусов.

Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен.

Яркий лазерный луч.

Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).

Дополнительный режим наклона - для создания наклонной плоскости.

Небольшой вес.

Комплектация:

Настенное крепление. Источник питания. Чехол. Руководство пользования.

Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D предназначен для внутренних отделочных работ. Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен. Хорошая видимость линии обеспечивается на расстоянии до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений во время транспортировки и при внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3 мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).