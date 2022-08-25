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Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
    Арт. X30300015
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D

      Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300015
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		350x250x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D предназначен для внутренних отделочных работ. Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен. Хорошая видимость линии обеспечивается на расстоянии до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений во время транспортировки и при внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3 мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).

        Особенности и Преимущества:

        • Лазерный нивелир имеет два луча.
        • Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Продолжительность работы: до 60 часов;
        • Нивелир автоматически центрируется в течении нескольких секунд за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием.
        • Работа при 0 градусов.
        • Основное назначение: кладка плитки, установка дверей и окон, выравнивание стен.
        • Яркий лазерный луч.
        • Прибор имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль).
        • Дополнительный режим наклона - для создания наклонной плоскости.
        • Небольшой вес.

        Комплектация:

        1. Настенное крепление.
        2. Источник питания.
        3. Чехол.
        4. Руководство пользования.