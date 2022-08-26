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Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
    Арт. X981190
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
    Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set

      Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981190
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		140x86x56
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D SET предназначен для внутренних отделочных работ. С помощью нивелира можно осуществлять измерения на длину до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).

        Преимущества

        • Лазерный нивелир имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
        • Нивелир крепится на штатив высотой 110 см, что позволяет работать нивелиром на разной высоте.
        • Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух плоскостей (вертикальной и горизонтальной).
        • Расширенный комплект поставки - для решения широкого диапазона задач.
        • Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).
        • Работа при 0 градусов.
        • Небольшой вес.