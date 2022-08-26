Лазерный нивелир CONDTROL Laser-2D Set
Арт. X981190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140x86x56
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Относительная влажность, %
|90
- Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D SET предназначен для внутренних отделочных работ. С помощью нивелира можно осуществлять измерения на длину до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).
Преимущества
- Лазерный нивелир имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.
- Нивелир крепится на штатив высотой 110 см, что позволяет работать нивелиром на разной высоте.
- Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух плоскостей (вертикальной и горизонтальной).
- Расширенный комплект поставки - для решения широкого диапазона задач.
- Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).
- Работа при 0 градусов.
- Небольшой вес.