Преимущества

Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Платформа нивелира имеет риски и числовые значения для определения угла поворота.

Защита маятниковой системы за счет блокировки компенсатора.

Нивелир автоматически центрируется в течении секунды.

Работа при 0 градусов.

Компактные габариты и малый вес обеспечивают удобство транспортировки нивелира.

Корпус обеспечивает защиту прибора от влаги и пыли.

Возможно крепление к штативу, который не идет в комплекте.

Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D предназначен для построения горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостей. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 20 метров. Блокирование компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Нивелир автоматически центруется в течении секунды за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием. Возможно крепление к штативу (не идет в комплекте). Корпус обеспечивает защиту нивелира от влаги и пыли.