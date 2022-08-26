Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
Арт. 77777X98156
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. рабочая температура, °С
|50
|
Мин. рабочая температура, °С
|0
- Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D предназначен для построения горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостей. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 20 метров. Блокирование компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Нивелир автоматически центруется в течении секунды за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием. Возможно крепление к штативу (не идет в комплекте). Корпус обеспечивает защиту нивелира от влаги и пыли.
Преимущества
- Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
- Платформа нивелира имеет риски и числовые значения для определения угла поворота.
- Защита маятниковой системы за счет блокировки компенсатора.
- Нивелир автоматически центрируется в течении секунды.
- Работа при 0 градусов.
- Компактные габариты и малый вес обеспечивают удобство транспортировки нивелира.
- Корпус обеспечивает защиту прибора от влаги и пыли.
- Возможно крепление к штативу, который не идет в комплекте.