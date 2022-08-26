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Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
    Арт. 77777X98156
    5.0
    1
    Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
    Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D
      Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D

      Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X98156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D предназначен для построения горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостей. С помощью нивелира можно производить измерения на длину до 20 метров. Блокирование компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Нивелир автоматически центруется в течении секунды за счет маятниковой системы с магнитным демпфированием. Возможно крепление к штативу (не идет в комплекте). Корпус обеспечивает защиту нивелира от влаги и пыли.

        Преимущества

        • Лазерный нивелир Condtrol Micro 2D имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.
        • Платформа нивелира имеет риски и числовые значения для определения угла поворота.
        • Защита маятниковой системы за счет блокировки компенсатора.
        • Нивелир автоматически центрируется в течении секунды.
        • Работа при 0 градусов.
        • Компактные габариты и малый вес обеспечивают удобство транспортировки нивелира.
        • Корпус обеспечивает защиту прибора от влаги и пыли.
        • Возможно крепление к штативу, который не идет в комплекте.