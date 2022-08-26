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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4
    Арт. X30300030
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300030
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		120x80x114
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 используется при устройстве полов, монтаже потолков. Он проецирует две плоскости: горизонтальная имеет угол развёртки 3600, а вертикальная - более 2400. Дальность измерения составляет 40 м, а с детектором - 70 м. Прибор имеет крепление под штатив: 1/4".

        Особенности и Преимущества:

        • Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту мультипризменного лазерного нивелира Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 от механических повреждений.
        • Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор проецируемых плоскостей и режима работы - с приемником или без.
        • Время самовыравнивания: не более 5 сек.
        • Возможность крепления на штатив - для более удобного использования.
        • Малый вес.
        • Функция блокировки режима самовыравнивания.
        • Возможность применения детектора - для расширения спектра работ на улице.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир INFINITER CL4 – 1 шт.
        2. Элемент питания LR6 – 3 шт.
        3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
        4. Защитный чехол/кейс – 1шт.