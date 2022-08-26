Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4
Арт. X30300030
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|120x80x114
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|45
- Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 используется при устройстве полов, монтаже потолков. Он проецирует две плоскости: горизонтальная имеет угол развёртки 3600, а вертикальная - более 2400. Дальность измерения составляет 40 м, а с детектором - 70 м. Прибор имеет крепление под штатив: 1/4".
Особенности и Преимущества:
- Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту мультипризменного лазерного нивелира Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 от механических повреждений.
- Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор проецируемых плоскостей и режима работы - с приемником или без.
- Время самовыравнивания: не более 5 сек.
- Возможность крепления на штатив - для более удобного использования.
- Малый вес.
- Функция блокировки режима самовыравнивания.
- Возможность применения детектора - для расширения спектра работ на улице.
Комплектация:
- Лазерный нивелир INFINITER CL4 – 1 шт.
- Элемент питания LR6 – 3 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Защитный чехол/кейс – 1шт.