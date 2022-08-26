Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL INFINITER CL4

Особенности и Преимущества:

Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту мультипризменного лазерного нивелира Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 от механических повреждений.

Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор проецируемых плоскостей и режима работы - с приемником или без.

Время самовыравнивания: не более 5 сек.

Возможность крепления на штатив - для более удобного использования.

Малый вес.

Функция блокировки режима самовыравнивания.

Возможность применения детектора - для расширения спектра работ на улице.

Комплектация:

Лазерный нивелир INFINITER CL4 – 1 шт. Элемент питания LR6 – 3 шт. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. Защитный чехол/кейс – 1шт.

Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol Infiniter CL4 1-2-057 используется при устройстве полов, монтаже потолков. Он проецирует две плоскости: горизонтальная имеет угол развёртки 3600, а вертикальная - более 2400. Дальность измерения составляет 40 м, а с детектором - 70 м. Прибор имеет крепление под штатив: 1/4".